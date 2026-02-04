Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Altshausen

Von falschen Bankmitarbeitern angerufen

Betrüger haben am Montagabend einen 63-Jährigen angerufen und sich als angebliche Mitarbeiter der Hausbank des Mannes ausgegeben. Sie spielten dem Mann vor, dass auf seinem Konto eine auffällige Überweisung festgestellt worden sei und der Mann nun zur Stornierung dieser Überweisung eine TAN in seiner Banking-App bestätigen müsse. Später stellte der 63-Jährige fest, dass wenige hundert Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Die Polizei warnt weiterhin vor den vielfältigen Betrugsmaschen der Täter, Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Legen Sie bei entsprechenden dubiosen Anrufen stets auf und nehmen Sie selbst über die Ihnen bekannte Nummer Kontakt mit ihrer Bank auf. Lassen Sie sich nicht unter Zeit- und Handlungsdruck setzen. Die Täter wollen hierdurch Stress erzeugen, was Kurzschlusshandlungen begünstigt.

Bad Wurzach / Molpertshaus

Mit Wohnmobil überschlagen

Auf glatter Fahrbahn ist auf der Kreisstraße zwischen Molpertshaus und Eintürnen am Dienstag gegen 4 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem Wohnmobil von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Fahrzeug überschlagen. Das Wohnmobil stach neben der Fahrbahn im Straßengraben ein und kam nach dem Überschlag wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Am Citroen entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 35.000 Euro.

Bad Wurzach

Beim Ausweichen in Leiplanke gerutscht - Fahrer leicht verletzt

Bei einem Ausweichmanöver am Dienstagmorgen auf der L 314 ist ein 40-jähriger Fiat-Fahrer ins Rutschen geraten und in eine Leitplanke geprallt. Eine 41 Jahre alte Opel-Fahrerin war an der Einmündung Vorstadtstraße auf die Landesstraße eingefahren, obwohl sich der 40-Jährige aus Richtung Aitrach näherte. Der Fahrer des Fiat musste ausweichen, um eine Kollision mit der Einfahrenden zu verhindern. Während sich der 41-Jährige leichte Verletzungen zuzog und sich später in ärztliche Behandlung begab, blieb die Unfallverursacherin unverletzt. Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden von wenigen tausend Euro.

Leutkirch / Bad Wurzach

Polizei bittet nach Einbruch in Pkw sowie Hausfriedensbruch um Hinweise

Nach einem Einbruch in einen Pkw in Bad Wurzach und zwei Hausfriedensbrüchen in Leutkirch ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und bittet um Hinweise. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte ein Unbekannter in der Moorentenstraße die Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und soll aus der im Innenraum liegenden Geldbörse mehrere hundert Euro gestohlen haben. In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 03.02., betrat offensichtlich derselbe Täter in der Straße "An der Breite" in Leutkirch im Allgäu zwei Grundstücke unerlaubt, gestohlen wurde hierbei nichts. Der Unbekannte wurde von Kameras aufgezeichnet und hat eine normale Statur, graue Haare und einen leicht hinkenden Gang. Er dürfte etwa um die 50 Jahre alt oder älter sein. Bei den Taten trug er eine dunkle Steppjacke mit Kapuze, ein dunkles Basecap sowie dunkle Handschuhe und führte eine Taschenlampe mit. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Dachdeckerarbeiten - Polizei ermittelt wegen Betrugs

Nach einem Haustürgeschäft für Dachdeckerarbeiten ermittelt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Die Täter, darunter ein 31-Jähriger, boten Eigentümern an der Haustüre an, das Dach ihres Schuppens zu decken. Sie überzeugten die Eigentümer schließlich und setzen einen handschriftlichen Vertrag mit einer vereinbarten Zahlung in Bar auf. Während der Arbeiten forderten die Betrüger zusätzlich zu dem bereits bezahlten Betrag weitere Summen unter anderem für Materialien. Ohne ihre Arbeiten abzuschließen erschienen die Täter am nächsten Tag schließlich nicht mehr. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Haustürgeschäften. Zunächst verlockend klingende Angebote entpuppen sich später häufig als betrügerisch und überteuert. Informationen und Verhaltenshinweise bietet die Beratungsseite der kriminalpolizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de .

Wangen im Allgäu

Beim Abbiegen Kleinlaster touchiert - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Hinweise auf den Fahrer eines Traktors mit hinten angebrachtem rotem Baggeraufsatz erbittet sich das Polizeirevier Wangen im Allgäu nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Bodenseestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Fahrer des Traktors beim Abbiegen von der Bodenseestraße an der Einmündung Kellerbühlstraße gegen 14 Uhr einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Kleinlaster mit dem Baggeranbau. Hierdurch entstand an der Plane des Citroen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anstatt anzuhalten fuhr der bislang unbekannte Fahrer des Traktors weiter. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Drogentest positiv auf Cannabis

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kommen auf einen 35-Jährigen ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu. Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg hatten den Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch kontrolliert und bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht erhärtete und auf Cannabis anschlug, musste der 35-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Aitrach / A 96

Aus Unaufmerksamkeit in Leitplanke gefahren

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat ein 48-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstag kurz nach 14 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach verursacht. Wohl aufgrund von Unaufmerksamkeit geriet der Fahrer mit seinem Sattelzug gegen die rechte Schutzplanke, wühlte rund 50 Meter Erdreich auf und beschädigte acht Segmente der Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an Lkw und Auflieger beträgt ebenfalls mehrere tausend Euro.

Kißlegg / Immenried

Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat sich ein 23-Jähriger am Dienstagvormittag auf einer Baustelle bei Immenried zugezogen. Bei Arbeiten im Bereich einer Schalung kippte die rund 100 Kilogramm schwere Schalung aus noch unbekannter Ursache um und klemmte den 23-Jährigen ein. Weitere Arbeiter konnten den Mann befreien, ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall übernommen.

