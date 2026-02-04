Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer beschädigt Pkw nach Streit

Nach einem Vorfall am Dienstag gegen 13.45 Uhr im Bereich der Friedrichstraße/Eckenerstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer soll nach einem Zwist mit einem Autofahrer den Lenker gegen die Fahrzeugseite sowie den Spiegel gestoßen und den Wagen dabei beschädigt haben. Anschließend fuhr der Zweiradfahrer davon. Hinweise von etwaigen Zeugen der Auseinandersetzung nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Vor herabfallenden Eisplatten getroffen ¬- Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer

Glück im Unglück hatte ein 61-jähriger Autofahrer, als sein VW am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der B 31n von einer Eisplatte getroffen wurde. Der Mann war von Friedrichshafen in Richtung Immenstaad unterwegs als vom vorausfahrenden Lastwagen Eisplatten auf seinen Pkw fielen. Die Eisplatten schlugen auf der Motorhaube ein und hinterließen diverse Eindellungen. Verletzt wurde der 61-Jährige glücklicherweise nicht. Die Polizei Friedrichshafen will nun anhand des Kennzeichens den verantwortlichen Fahrer identifizieren. Er muss mit einer Anzeige rechnen, da er seinen Laster vor Fahrtantritt nicht verkehrssicher gemacht hatte.

Friedrichhafen

Autofahrer geht Polizisten doppelt ins Netz

Wenig Einsicht hatte ein 33-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend im Stadtgebiet Friedrichshafen. Polizisten waren auf den Opel-Lenker aufmerksam geworden, weil dessen Heckscheibe stark vereist war. Danach gab der Fahrer in einer Kurve ohne ersichtlichen Grund stark Gas und kollidierte dabei fast mit einer Verkehrseinrichtung. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb der 33-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Darüber hinaus untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Schlüssel des Autos. Gegen 1.45 Uhr trafen die Beamten den Mann wiederholt an, als er, offenbar mit einem Zweitschlüssel, erneut mit dem Opel umherfuhr. Der 33-Jährige missachtete zunächst die Anhaltesignale der Polizisten und musste, kurz darauf gestoppt, erneut eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten auch den Zweitschlüssel und drohten dem Mann, bei einem wiederholten Versuch zu fahren, die Gewahrsamnahme an. Die Auswertung der Blutproben wird nun über den Fortgang des Verfahrens entscheiden.

Meckenbeuren

Haustür beschädigt

Drei unbekannte Jugendliche haben am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße Sachschaden angerichtet. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen sie mutwillig einen Gegenstand an eine Haustüre geworfen und diese dabei beschädigt haben. Die Ermittlungen zur Identität der Vandalen dauert an. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Gasleitung beschädigt - Stichflamme

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Dienstag gegen 11.15 Uhr zu einem Vorfall in der Mühlbachstraße aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde bei Rückbauarbeiten eine Gasleitung mit einem Winkelschleifer durchtrennt. Weil das Sperrventil offenbar nicht vollständig geschlossen war und Gas nachströmte, kam es zu einer Entzündung und einer Stichflamme. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte nach einer Überprüfung rasch Entwarnung geben.

