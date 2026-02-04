Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug kollidiert mit Verkehrszeichen

Gegen ein Verkehrszeichen ist ein 59-jähriger Toyota-Fahrer am späten Dienstagabend in der Gorheimer Allee gefahren. An einem Fußgängerüberweg prallte der Pkw-Lenker bei starkem Nebel mit offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit gegen das dortige Verkehrszeichen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet - Fahrer alkoholisiert

Mit über 2,4 Promille Alkohol war ein 45-Jähriger Audi-Fahrer unterwegs, als er am Dienstag gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Igelwieser Straße/Bahnhofstraße die Vorfahrt einer 20-Jährigen Seat-Fahrerin missachtet hat. Der 45-Jährige prallte mit seinem Audi in den Seat und verursachte Sachschaden von rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Seine Fahrt durfte der 45-Jährige im Anschluss nicht fortsetzen. Auf den Mann kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

