Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Ladendieb von Passanten gestellt
72-Jähriger klaut Parfum

Ulm (ots)

Am Freitag beobachtete eine Mitarbeiterin gegen 15.40 Uhr in einem Drogeriemarkt, wie ein 72-Jähriger Parfum im Wert von 300 Euro entwendete. Der Dieb verließ nach der Tat das Geschäft und wurde von einer Mitarbeiterin verfolgt. Während seiner Flucht warf er seine Beute in eine Hecke. Dies beobachtete ein 52-jähriger Zeuge. Er griff beherzt ein und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Biberacher Polizei fest. Da der 72-jährige Dieb in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er auf Weisung der Staatsanwaltschaft seine Strafe sofort begleichen und wird wegen Ladendiebstahl angezeigt.

+++++++++++++++++++++ 0374075

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

