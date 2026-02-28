Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) B311/Ehingen - 64-Jähriger fährt auffällig

Fahrer muss bei der Polizei übernachten

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei am Freitag von einem Zeugen mitgeteilt, dass auf der Bundesstraße 311 ein Trabi Richtung Ulm in starken Schlangenlinien fahren würde. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Nasgenstadt konnte dann eine Streife aus Ehingen den Trabi und seinen 64-jährigen Fahrer feststellen. Der 64-Jährige war so stark betrunken, dass er Schwierigkeiten beim Aussteigen hatte und sehr unsicher ging. Dem betrunkenen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest angeboten, diesen lehnte er ab. Deshalb musste er Blut abgeben. Weil er so stark betrunken war und auch noch aggressiv gegen die Polizisten wurde, musste der 64-Jährige die Nacht in der Zelle beim Polizeirevier Ehingen verbringen. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Betrunkene nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher sieht er nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

