Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll entdeckt knapp 30 Kilogramm Cannabis am Flughafen BER

Berauschendes Kraut für den Verkauf auf Berliner Märkten bestimmt

Potsdam (ots)

Am 7. Dezember stellte der Zoll am Flughafen BER insgesamt 28,68 Kilogramm Cannabis, verteilt auf zwei Gepäckstücke, sicher. Beim Passieren des grünen Ausgangs wurde eine Amerikanerin, aus New York kommend, zur Zollkontrolle gebeten. In ihren Koffern befanden sich ausschließlich schwarze, vakuumierte Kunststofftüten. Weder Wechselkleidung noch Kosmetikartikel führte die 33-Jährige in besagten Gepäckstücken mit sich. Beim Öffnen der Kunststofftüten entdeckten die Zollbeamten eine krautartige Substanz, die positiv auf THC getestet wurde.

Auf Befragen gab die Reisende an, ihre Koffer selbst gepackt zu haben und den Inhalt auf Berliner Märkten verkaufen zu wollen. Bezüglich des vom Zoll tatsächlich festgestellten Inhaltes gab sie sich ahnungslos.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bannbruchs in Verbindung mit dem Konsumcannabisgesetz verantworten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

