Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll stoppt Bodypacker am Flughafen BER mit 100 Päckchen Kokain im Körper

Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg übernimmt die Ermittlungen

Potsdam (ots)

Am 8. November stoppte der Zoll am Flughafen BER einen mutmaßlichen Drogenkurier. Der 43-jährige Mann aus Griechenland kommend geriet bei der Einreise in den Fokus der Zollbeamten. Aufgrund auffälligen Verhaltens, was sich durch starkes Schwitzen und Zähneknirschen äußerte, wurde der Reisende einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Rauschgiftschnelltest reagierte positiv. Da eine erhebliche Gefahr für das Leben des mutmaßlichen Körperschmugglers bestand, erfolgte die Übergabe in die Obhut medizinischem Personals.

Bei der Röntgenuntersuchung im Krankenhaus bestätigte sich schließlich der Verdacht: Der Reisende hatte insgesamt 100 Päckchen im Körper verborgen. Nach eigenen Angaben solle es sich um Kokain handeln.

Die sichergestellte Menge wird derzeit untersucht. Der Drogenkurier wurde festgenommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg.

