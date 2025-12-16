Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll entdeckt knapp 80.000 Zigaretten am Flughafen BER

Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg übernimmt die Ermittlungen

Potsdam (ots)

Ende November stellte der Zoll knapp 80.000 Schmuggelzigaretten im Gepäck zweier Reisenden sicher und verhinderte auf diese Weise einen Steuerschaden von über 18.000 EUR.

Am 29. November wurde ein Reisender aus Athen kommend zur Zollkontrolle gebeten. Auf Befragen der Beamten gab er an, Kinderkleidung in den Gepäckstücken mitzuführen. Beim Öffnen der Koffer entdeckten die Zöllner jedoch ausschließlich Zigaretten. Die anschließende Zählung ergab insgesamt 40.000 Stück Zigaretten.

Am darauffolgenden Tag fiel den Zöllnern ein Reisender, aus Warschau kommend, auf, indem er auf seinen Namen etikettiertes Gepäck vom Band nahm, um es anschließend bei Lost and Found abzustellen. Als er den grünen Ausgang ohne Gepäckstücke passierte, baten ihn die Beamten zur Kontrolle und sprachen ihn gezielt auf das abgegebene Gepäck an. Gegenüber den Beamten äußerte er, dass die Koffer für einen Freund bestimmt seien. Der Inhalt sei ihm nicht bekannt. Beim Öffnen der Koffer kamen 38.000 Zigaretten zum Vorschein.

Gegen beide Reisenden leitete der Zoll ein Steuerstrafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein.

Nun ermittelt das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell