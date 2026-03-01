Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Landwirtschaftliches Gebäude niedergebrannt

Am Sonntagmorgen, gegen 02.40 Uhr, rief eine Nachbarin bei der Polizei an, dass im Ortsteil Osterhofen ein Stall brennen würde. Die Flammen schlugen zu dem Zeitpunkt bereits aus dem Dach. Die ca. 20 Rinder konnten rechtzeitig aus dem Stall herausgelassen werden. Sie sind derzeitig auf dem freien Feld unterwegs. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Zum Schutz gegen den Funkenflug wurden die Dächer der umliegenden Häuser mit Wasser gekühlt. In dem gemauerten Gebäude waren neben dem Stall auch ein Strohlager und landwirtschaftliche Maschinen untergebracht, welche zerstört sind. Auf dem Dach befand sich eine PV-Anlage. Der Schaden wird auf bis 200.000 EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit allen Abteilungen aus Dischingen und aus Neresheim im Einsatz. Vorsorglich ist ein Rettungswagen vor Ort.

