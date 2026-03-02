Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Am Sonntag stürzte ein Fahrradfahrer bei Hochdorf. Der hatte wohl zu viel getrunken und war deshalb alleinbeteiligt gestürzt.

Kurz vor 18.30 Uhr wurde die Polizei nach Hochdorf gerufen. Denn dort war auf der Kreisstraße 7564 zwischen Hochdorf und Eberhardzell ein Radfahrer in einer abschüssigen Rechtskurve gestürzt. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und den Notruf gewählt. Der 26-Jährige kam dort alleinbeteiligt zum Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Er wurde zunächst vom Rettungsdienst behandelt. Da die Verletzungen wohl doch schlimmer waren, flog ihn der Rettungshubschrauber in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem 26-Jährigen Anzeichen auf eine deutliche alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Zur genauen Klärung des Alkoholgehaltes musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. An dem Pedelec entstand wohl nur geringer Schaden. Einen Helm hatte der 26-Jährige wohl nicht getragen.

