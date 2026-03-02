Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Mit über zwei Promille unterwegs

Am Sonntag fuhr ein 31-Jähriger in Heidenheim betrunken vor einer Polizeistreife her. Der Mann fiel durch seine unsichere Fahrweise auf

Gegen 2.45 Uhr war der Mann mit seinem Opel in der Olgastraße unterwegs. Von dort aus bog er in die Friedenstraße ab. Eine Polizeistreife folgte dem Fahrzeug. Die aufmerksamen Polizisten erkannten, dass der Opel beim Abbiegen den Bordstein touchierte. Des Weiteren parkte der Opelfahrer vor einer Gaststätte ein. Auch dort stieß er gegen den Bordstein. Bei der anschließenden Kontrolle stieg der 31-Jährige aus seinem Auto aus. Dabei hatte er große Mühe, sich auf den Beinen zu halten und landete in den Armen der Polizisten. Die konnten den Fahrer gerade noch so auffangen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Mit über zwei Promille hatte sich der Fahrer ans Steuer gesetzt. Der 31-jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

