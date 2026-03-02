Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Fahrer im Rausch und ohne Führerschein

Am Sonntag hatte ein Mann bei Laichingen zu viel intus. Er war ohne Führerschein mit einer Ape unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr fuhr ein Mann mit seinem dreirädrigen Kraftfahrzeug in Machtolsheim in der Lindenstraße. Eine Polizeistreife sah das Lastendreirad und hielt es an. Bei einer routinemäßigen Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass er mit einem Wert von über einem Promille deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Ermittler fanden auch heraus, dass der Fahrer für die Piaggio keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Denn dafür wäre die Klasse AM erforderlich. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

