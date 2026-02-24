PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung in der Mainzer Altstadt - 15-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es in der Mitternachtsgasse in der Mainzer Altstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf zog einer der Beteiligten ein Pfefferspray und sprühte dieses einem 15-jährigen Jugendlichen gezielt ins Gesicht.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

