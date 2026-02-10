Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rennrad aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 08.02., 22 Uhr, auf den 09.02.2026, 6:25 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem Nissan Quashqai in der Fontanestraße (nahe Ludwigs-Börne-Straße) ein Rennrad im Wert von 3.700 Euro. Wie der oder die Täter das Auto öffneten, ist noch ungeklärt. Aufbruchspuren waren an dem Auto nicht vorhanden.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell