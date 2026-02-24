Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzungsdelikt in Mainz-Mombach - Geschädigter von drei Jugendlichen angegriffen

Mainz-Mombach (ots)

Am Montag, den 23.02.2026, gegen 15:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Mainz-Mombach zu einem körperlichen Angriff auf einen 41-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Geschädigte durch drei bislang unbekannte Jugendliche angegriffen. Die Täter sollen mehrfach auf den Mann eingeschlagen haben. Nachdem dieser zu Boden gegangen war, traten die Angreifer weiter auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die von einem Zeugen alarmierten Polizeikräfte leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief.

Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell