Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mit bis zu 74 km/h durch die Innenstadt - manipuliertes Pedelec sichergestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montag, den 23.02.2026 gegen 22:30 Uhr, fiel den Polizeibeamten im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit ein Pedelec in der Mainzer Innenstadt auf. Das Fahrzeug befuhr zunächst die Große Langgasse in Richtung Weißliliengasse und passierte die Einsatzkräfte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei war erkennbar, dass der Fahrer nicht in die Pedale trat.

Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass an dem Pedelec ein sogenannter Gasgriff angebracht war. Dadurch konnte das Fahrzeug ohne Tretunterstützung eine Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h erreichen. Mit zusätzlicher Trittunterstützung wurden Geschwindigkeiten von bis zu 74 km/h gemessen.

Aufgrund dieser technischen Veränderungen handelte es sich nicht mehr um ein zulassungsfreies Pedelec, sondern um ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den 30-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell