Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebe bestehlen 78-Jährigen in Mainz-Gonsenheim

Mainz (ots)

Ein 78-jähriger Mann ist am Montag, 23.02.2026, gegen 16:00 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim ins Visier von Trickdieben geraten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Mann zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein beige bzw. hellbraunes Auto neben ihm gehalten.

Der Fahrer habe ihn nach einem Krankenhaus gefragt. Der 78-Jährige beschrieb ihm den Weg zur Unimedizin. Woraufhin eine Frau, die zuvor auf der Rückbank gesessen hatte, ausgestiegen und habe den Geschädigten überschwänglich umarmt. Der Fahrer habe dem Senior durch das Beifahrerfenster eine Visitenkarte mit Hundert Euro sowie geringwertigen Modeschmuck in Gold gereicht. Die Hundert Euro nahm die Frau dem Geschädigten wieder aus der Hand. Dann fuhren die Unbekannten davon. Später bemerkte der 78-Jährige, dass sein Armband und seine Halskette fehlten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell