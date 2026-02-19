PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mercedes gestohlen +++ Falsche Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich

Limburg (ots)

1. Mercedes gestohlen,

Mengerskirchen, Am Kohlwäldchen, 19.02.2026, 05:50 Uhr

(pl)Am frühen Donnerstagmorgen waren in Mengerskirchen zwei Fahrzeugdiebe zugange. Die beiden Täter schlugen gegen 05:50 Uhr in der Straße "Am Kohlwäldchen" zu und entwendeten einen dort abgestellten grauen Mercedes E-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen "LM-ET 298". Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Falsche Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich, Hadamar, 17.02.2026, 21:00 Uhr

(pl)Am Dienstagabend haben Microsoft-Betrüger eine Frau aus Hadamar hinters Licht geführt. Die Geschädigte entdeckte eine vermeintliche Fehlermeldung von Microsoft auf ihrem Computer. Als sie dann die angegebene Service-Nummer zurückrief, wollte die Person am anderen Ende der Leitung der Frau aber nicht helfen, sondern lediglich an ihr Geld gelangen. Dies glückte leider. Nachdem den Betrügern in dem Telefonat persönliche Daten preisgegeben worden waren, kam es zu Geldabhebungen.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Keine Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma werden Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

