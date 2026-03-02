POL-UL: (GP) Göppingen - Beute gemacht
Am Sonntag stieg ein Unbekannter in einen Imbiss ein.
Ulm (ots)
Gegen 6.30 Uhr stieg ein Einbrecher durch ein Fenster in einen Imbiss in der Lange Straße ein. Im Innern fand er Bargeld und nahm noch Getränke mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
