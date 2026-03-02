Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Geldbörse geraubt

Am Sonntag sollen zwei Männer einen 36-Jährigen ausgeraubt haben.

Ulm (ots)

Gegen 3.15 Uhr befand sich der 36-Jährige auf dem Nachhauseweg. Kurz vor dem Bahnhof im Bereich der Fritz-Kauffmann-Straße soll er einen Schlag auf den Hinterkopf erhalten haben und ging zu Boden. Zwei unbekannte Männer forderten von ihm die Geldbörse. Der Aufforderung kam er nach. Damit verschwanden die Unbekannten. Die sollen um die 20 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei fahndete nach den Tätern. Die blieben bislang unerkannt.

