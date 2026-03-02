Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Auto gestreift

Einen Unfall verursachte am Sonntag ein Quad Fahrer in Langenau.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Lange Straße. Der 46-Jährige fuhr dort mit seinem Quad. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet er zu weit nach rechts und streifte dort einen geparkten Audi. Bei der Kollision brach die rechte Radaufhängung und der 46-Jährige stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

++++++++ 0384533 (BK)

