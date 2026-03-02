PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Auto gestreift
Einen Unfall verursachte am Sonntag ein Quad Fahrer in Langenau.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Lange Straße. Der 46-Jährige fuhr dort mit seinem Quad. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet er zu weit nach rechts und streifte dort einen geparkten Audi. Bei der Kollision brach die rechte Radaufhängung und der 46-Jährige stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

++++++++ 0384533 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren