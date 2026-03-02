Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Führerscheine beschlagnahmt

Nach einem Autorennen am Montag wurden die Führerscheine von zwei 18-Jährigen beschlagnahmt.

Kurz nach 1.45 Uhr sah eine Polizeistreife die zwei Autos, einen Mercedes und einen Opel, auf der Wilhelmstraße in Richtung Sontheim rasen. Die Fahrer hatten die Fahrzeuglichter ausgeschaltet und überholten sich regelmäßig mit hoher Geschwindigkeit. Mit hoher Geschwindigkeit rasten sie auf der B466 davon. Kurz nach der Abzweigung Steinheim war der Mercedes verunfallt und stand entgegen der Fahrtrichtung auf der B466. Der Fahrer des Opel war weiter gefahren. Ob dieser in den Unfall verwickelt war, ist noch nicht bekannt. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt und es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des Opel konnte schnell ermittelt werden und wurde kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ordnete die Beschlagnahme der Führerscheine der beiden Fahranfänger an. Gegen sie wird nun wegen eines Illegalen Autorennens ermittelt.

