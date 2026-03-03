PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Einfahren
Am Montagmorgen kam es in Heidenheim zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Straße "Im Brühl". Eine 28-jährige VW-Fahrerin fuhr von einer Hofeinfahrt nach links ein. Hierbei übersah sie offenbar einen Lkw-Fahrer. Dieser kam von rechts. Es kam zum Unfall. Die 28-Jährige verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf etwa 5.000 Euro.

++++0388287 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren