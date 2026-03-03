Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Einfahren

Am Montagmorgen kam es in Heidenheim zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Straße "Im Brühl". Eine 28-jährige VW-Fahrerin fuhr von einer Hofeinfahrt nach links ein. Hierbei übersah sie offenbar einen Lkw-Fahrer. Dieser kam von rechts. Es kam zum Unfall. Die 28-Jährige verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf etwa 5.000 Euro.

