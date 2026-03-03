Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Kein Führerschein

Am Montag stoppte die Polizei einen 44-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 11.20 Uhr fuhr der 44-Jährige mit seinem Auto in der Stuttgarter Straße. Eine Polizeistreife sah den Mann, wie er sein Mobiltelefon benutzte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der keinen Führerschein hatte und sein mitgeführter slowenischer Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Für den 44-Jährigen war die Fahrt zu Ende.

