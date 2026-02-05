PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf der Straße Umländerwiek links - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 4. Februar 2026, um 05:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Umländerwiek links zu.

Ein 48-jähriger Mann befuhr die Johann-Bunte-Straße in Richtung Brunzeler Straße. Zur selben Zeit befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen Transporter die Straße Umländerwiek links in Richtung Johann-Bunte-Straße und beabsichtigte in unbekannte Richtung auf diese einzufahren. Auf der Kreuzung nahm der unbekannte Fahrzeugführer durch das Einfahren in die Johann-Bunte-Straße dem 48-jährigen Fahrer die Vorfahrt, wodurch dieser auswich und aufgrund der Winterglätte gegen einen Leitpfosten prallte.

Der noch bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die die Höhe des entstandenen Sachschadens bei ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

