Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Straße "Im Brühl". Eine 28-jährige VW-Fahrerin fuhr von einer Hofeinfahrt nach links ein. Hierbei übersah sie offenbar einen Lkw-Fahrer. Dieser kam von rechts. Es kam zum Unfall. Die 28-Jährige verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den ...

