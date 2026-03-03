PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Holz gestohlen
Die vergangenen Tage klauten Unbekannte bei Gammelshausen.

Ulm (ots)

Etwa vier Festmeter ofenfertiges Holz lagerten auf einem Grund an der Landesstraße 1217 bei Gammelshausen. Am Montag bemerkten die Eigentümer den Diebstahl. Wer das Holz abtransportierte ist nicht bekannt.

++++++++ 0386369 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

