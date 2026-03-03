POL-UL: (GP) Gammelshausen - Holz gestohlen
Die vergangenen Tage klauten Unbekannte bei Gammelshausen.
Ulm (ots)
Etwa vier Festmeter ofenfertiges Holz lagerten auf einem Grund an der Landesstraße 1217 bei Gammelshausen. Am Montag bemerkten die Eigentümer den Diebstahl. Wer das Holz abtransportierte ist nicht bekannt.
