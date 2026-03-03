Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Vorfahrt missachtet

Am Montag wurde eine 27-Jährige bei einem Unfall bei Untermarchtal leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Ein 89-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr auf der L231 aus Richtung Mundingen kommend. Beim Abbiegen nach rechts übersah er wohl eine 27-Jährige. Diese fuhr mit ihrem Opel von Untermarchtal nach Lauterach und hatte Vorfahrt. Trotz eines Ausweichmanövers konnte die Opel-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Senior blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro.

