PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Vorfahrt missachtet
Am Montag wurde eine 27-Jährige bei einem Unfall bei Untermarchtal leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Ein 89-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr auf der L231 aus Richtung Mundingen kommend. Beim Abbiegen nach rechts übersah er wohl eine 27-Jährige. Diese fuhr mit ihrem Opel von Untermarchtal nach Lauterach und hatte Vorfahrt. Trotz eines Ausweichmanövers konnte die Opel-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Senior blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro.

++++ 0390617 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren