Am Montag stieß ein Linienbus beim Anfahren aus einer Haltestelle mit einem Auto in Biberach zusammen.

Kurz vor 11.30 Uhr fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Ford im Bismarckring. Die Autofahrerin musste auf Höhe einer Bushaltestelle an einer roten Ampel anhalten. Rechts neben dem Auto in der Haltestelle stand ein Linienbus. Nach dem die Fahrgäste dort ausgestiegen waren und die Ampel wieder auf grün schaltete, fuhr der 46-Jährige mit seinem Mercedes Citaro los. Dabei achtet er wohl nicht auf den links neben dem Bus anfahrenden Ford. Es kam zum seitlichen Kontakt mit dem Auto der Seniorin. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro, den am Linienbus auf ca. 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

