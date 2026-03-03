Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Auto nicht verschlossen

Am Samstag oder Sonntag gelangte ein Dieb in ein Auto in Riedlingen.

Zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 17 Uhr stand das Auto wohl unverschlossen in der Unterriedstraße in der Nähe des dortigen Vereins. Denn Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem Auto einen Geldbeutel samt Bargeld und ein Mobiltelefon der Marke Xiaomi Redmi, blue. Die Wertgegenstände lagen für den Täter gut sichtbar auf dem Beifahrersitz. Eine Zeugin konnte offenbar im Tatzeitraum noch eine verdächtige Person in Tatortnähe feststellen. Der Unbekannte hatte wohl einen Geldbeutel weggeworfen. Den Mann konnte sie als ca. 180 cm groß mit wenig Bart und schwarzer Schildkappe beschreiben. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/938-0) ermittelt nun.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

