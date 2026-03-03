Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Montag stoppte die Polizei in Ehingen einen 35-Jährigen auf einem E-Scooter.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr stoppte die Polizei einen 35-Jährigen auf seinem E-Scooter im Mühlweg. Dieser hatte an seinem Elektrokleinstfahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Es war noch aus dem Jahr 2025 und grün anstatt schwarz. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Der Fahrer sieht nun einer Anzeige entgegen.

Ob das Kennzeichen aktuell ist, kann die Polizei schnell erkennen. Denn die Farbe wechselt jedes Jahr und ist für das Versicherungsjahr 2026/2027 schwarz. Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen benötigen dann einen neuen Schutz. Deshalb sollten sich Besitzer solcher Fahrzeuge rechtzeitig um die Erneuerung der Versicherung kümmern und sich das aktuelle Schild besorgen. Bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h wird keine Zulassung über die Kfz-Zulassungsstelle benötigt. Eine Betriebserlaubnis und eine Haftpflichtversicherung sind aber trotzdem erforderlich. Als Nachweis für eine bestehende Versicherung dient dabei das sogenannte Versicherungskennzeichen. Das muss jedes Jahr rechtzeitig beantragt und bis spätestens 1. März gewechselt werden.

++++0387527 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell