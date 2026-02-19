PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate beschädigt und entwendet - Taschendiebe im Einkaufsmarkt

Hersfeld Rotenburg (ots)

Wahlplakate beschädigt und entwendet

Heringen. Im Zeitraum von 12. Februar bis 18. Februar entwendeten Unbekannte in der Landecker Straße in Lengers gleich mehrere Wahlplakate. Außerdem beschädigten sie weitere Wahlplakate an derselben Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebe im Einkaufsmarkt

Bebra. In einem Einkaufsmarkt in der Bismarckstraße eine 86-Jährige am Dienstagnachmittag (17.02.), in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19 Uhr, Opfer dreister Langfinger. Nachdem die Seniorin ihre Einkäufe bezahlt und den Nachhauseweg angetreten hatte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Unbekannte nutzten nach derzeitigen Erkenntnissen einen unaufmerksamen Moment der 86-Jährigen aus und nahmen deren Geldbörse an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

