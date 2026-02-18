PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld (ots)

Am Dienstag (17.02.), zwischen 7.50 Uhr und 12.55 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Fahrzeugabstellplatz einer Schule in der Straße "Am Obersberg" einen schwarzen E-Scooter der Marke "MI". An dem Fahrzeug ist das Versicherungskennzeichen "310WJX" angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:48

    POL-OH: Diebstahl von Schaukelstuhl

    Vogelsbergkreis (ots) - Schlitz. Im Zeitraum von Donnerstag (12.02.), 16 Uhr, und Samstag (14.02.), 14 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Seebergstraße einen Schaukelstuhl aus Bambus und eine zugehörige mehrfarbige Sitzauflage im Gesamtwert von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:47

    POL-OH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Einbruch in Tankstelle

    Fulda (ots) - Einbruch in Einkaufsmarkt Hosenfeld. Am Dienstag (17.02.), gegen 2.05 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Hermetzacker" im Ortsteil Poppenrod. Auch im Gebäude wurden Türen gewaltsam geöffnet und erheblicher Sachschaden verursacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts, jedoch verursachten sie einen Sachschaden im niedrigen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 15:08

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfallflucht - Verursacher flüchtet zu Fuß Eiterfeld. Am frühen Dienstagmorgen (17.12.), gegen 2 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger VW-Fahrer die L 3380 zwischen Eiterfeld und Ufhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren