POL-OH: E-Scooter entwendet
Bad Hersfeld (ots)
Am Dienstag (17.02.), zwischen 7.50 Uhr und 12.55 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Fahrzeugabstellplatz einer Schule in der Straße "Am Obersberg" einen schwarzen E-Scooter der Marke "MI". An dem Fahrzeug ist das Versicherungskennzeichen "310WJX" angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
