POL-OH: Diebstahl aus Pkw

Tann/Hofbieber Zwischen Dienstag (17.02.), 22.25 Uhr, und Mittwoch (18.02.) , 14.40 Uhr, öffneten Unbekannte auf nicht bekannte Art die Beifahrertür eines schwarzen Golf, welcher im Steinweg in Tann abgestellt war. Hier entwendeten sie aus dem Handschuhfach eine Flasche Parfüm.

Auch in der Brunnengasse im Ortsteil Niederbieber wurde durch Unbekannte ein Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter entwendeten hier aus einem silbernen 3er BMW eine Geldbörse.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

