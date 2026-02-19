PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Tann/Hofbieber Zwischen Dienstag (17.02.), 22.25 Uhr, und Mittwoch (18.02.) , 14.40 Uhr, öffneten Unbekannte auf nicht bekannte Art die Beifahrertür eines schwarzen Golf, welcher im Steinweg in Tann abgestellt war. Hier entwendeten sie aus dem Handschuhfach eine Flasche Parfüm.

Auch in der Brunnengasse im Ortsteil Niederbieber wurde durch Unbekannte ein Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter entwendeten hier aus einem silbernen 3er BMW eine Geldbörse.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

