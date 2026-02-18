Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Philippsthal. Am Dienstag (17.02.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Daimler-Fahrer aus Unterbreitzbach die B 62 aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Röhrigshof. Eine 37-jährige Daimler-Fahrerin aus der Krayenberggemeinde befuhr die B 62 in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang an der Kreuzung "Am Zollhaus" stieß der Daimler-Fahrer mit seiner linken Fahrzeugfront in die Fahrertür der Mercedes-Fahrerin. Diese wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.500 Euro.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.02.), in der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr, parkte ein Renault-Fahrer aus Hauneck sein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Steinweg in Eiterfeld. Des Weiteren parkte er auch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "An den Lipperwiesen" in Haunetal. Kurz darauf stellte der Geschädigte eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss beim Rangieren auf einem der beiden Parkplätze die Fahrertür touchiert haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

