PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Philippsthal. Am Dienstag (17.02.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Daimler-Fahrer aus Unterbreitzbach die B 62 aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Röhrigshof. Eine 37-jährige Daimler-Fahrerin aus der Krayenberggemeinde befuhr die B 62 in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang an der Kreuzung "Am Zollhaus" stieß der Daimler-Fahrer mit seiner linken Fahrzeugfront in die Fahrertür der Mercedes-Fahrerin. Diese wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.500 Euro.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.02.), in der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr, parkte ein Renault-Fahrer aus Hauneck sein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Steinweg in Eiterfeld. Des Weiteren parkte er auch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "An den Lipperwiesen" in Haunetal. Kurz darauf stellte der Geschädigte eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss beim Rangieren auf einem der beiden Parkplätze die Fahrertür touchiert haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:49

    POL-OH: E-Scooter entwendet

    Bad Hersfeld (ots) - Am Dienstag (17.02.), zwischen 7.50 Uhr und 12.55 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Fahrzeugabstellplatz einer Schule in der Straße "Am Obersberg" einen schwarzen E-Scooter der Marke "MI". An dem Fahrzeug ist das Versicherungskennzeichen "310WJX" angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Jonas Trabert Kontakt: ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:48

    POL-OH: Diebstahl von Schaukelstuhl

    Vogelsbergkreis (ots) - Schlitz. Im Zeitraum von Donnerstag (12.02.), 16 Uhr, und Samstag (14.02.), 14 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Seebergstraße einen Schaukelstuhl aus Bambus und eine zugehörige mehrfarbige Sitzauflage im Gesamtwert von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:47

    POL-OH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Einbruch in Tankstelle

    Fulda (ots) - Einbruch in Einkaufsmarkt Hosenfeld. Am Dienstag (17.02.), gegen 2.05 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Hermetzacker" im Ortsteil Poppenrod. Auch im Gebäude wurden Türen gewaltsam geöffnet und erheblicher Sachschaden verursacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter nichts, jedoch verursachten sie einen Sachschaden im niedrigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren