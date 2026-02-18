POL-OH: Diebstahl von Schaukelstuhl

Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfallflucht - Verursacher flüchtet zu Fuß Eiterfeld. Am frühen Dienstagmorgen (17.12.), gegen 2 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger VW-Fahrer die L 3380 zwischen Eiterfeld und Ufhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. ...

mehr