POL-OH: Diebstahl von Schaukelstuhl
Vogelsbergkreis (ots)
Schlitz. Im Zeitraum von Donnerstag (12.02.), 16 Uhr, und Samstag (14.02.), 14 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Seebergstraße einen Schaukelstuhl aus Bambus und eine zugehörige mehrfarbige Sitzauflage im Gesamtwert von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
