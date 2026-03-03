Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Radler schwer verletzt

Am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Erolzheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der L299 in Richtung Kirchdorf an der Iller. An der Einmündung zur Zeppelinstraße kam ein Radfahrer von rechts und übersah wohl den Autofahrer. Der Senior fuhr auf die L266 ein und achtete nicht auf das Fahrzeug. Trotz starkem Bremsen konnte der Audi-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 88-Jährige trug keinen Helm und verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine umliegende Klinik. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete ein Unfallgutachten an. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am noch fahrbereiten Audi auf 5.000 Euro. Der Schaden am Pedelec beträgt etwa 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L266 bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt.

++++ 0392691 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

