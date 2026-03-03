Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kleintransporter durchbricht Leitplanken

Zwei Personen erlitten am Dienstag bei einem Unfall Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr. Der Kleintransporter fuhr von Stötten in Richtung Geislingen. Bei Nebel war der 23-jährige Fahrer wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. In einer Linkskurve geriet er nach rechts gegen die Leitplanken und der Transporter durchbrach diese. Der Transporter flog einen Abhang hinunter und blieb auf einem Nebenweg stehen. Der nicht angeschnallte 21-jährige Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Der 21-Jährige erlitt schwere, der 23-Jährige leichte Verletzungen. Mit zwei vor Ort befindlichen Rettungshubschraubern kamen die Männer in Krankenhäuser. Die Kreisstraße war bis 10.50 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0397115 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

