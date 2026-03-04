Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Am Dienstagabend kam es in Ulm zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr an der Böfinger Steige. Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin fuhr wohl aufgrund der schlechten Sicht durch den Nebel langsam die Böfinger Steige entlang. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer fuhr mit seinem Superscooter GT auf den Haslacher Weg. Beim Überqueren der Böfinger Steige ging er offenbar davon aus, dass die Autofahrerin ihn die Straße überqueren lassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war.

