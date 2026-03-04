PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet
Am Dienstagabend kam es in Ulm zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr an der Böfinger Steige. Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin fuhr wohl aufgrund der schlechten Sicht durch den Nebel langsam die Böfinger Steige entlang. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer fuhr mit seinem Superscooter GT auf den Haslacher Weg. Beim Überqueren der Böfinger Steige ging er offenbar davon aus, dass die Autofahrerin ihn die Straße überqueren lassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war.

++++0401661 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren