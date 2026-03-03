Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Autofahrer tödlich verunglückt

Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Linienbus frontal mit einem Pkw.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Ein 51-jähriger Fahrer eines Linienbusses fuhr auf der Bundesstraße B492 von Ehingen in Richtung Allmendingen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er wohl mit seinem Scania-Bus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 58-jährige Fahrer eines Opels in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zum Unfallzeitpunkt befanden neben dem Busfahrer noch insgesamt fünf Fahrgäste im Linienbus. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Fahrgast erlitt schwere Verletzungen, drei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Eine Person blieb unverletzt. Der Rettungsdienst verbrachte alle Verletzten in umliegende Kliniken.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten angeordnet. An der Unfallstelle waren neben der Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber sowie Notfallseelsorger im Einsatz.

Die B492 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete für mehrere Stunden eine Umleitung ein. Die Sperrung dauert aktuell und voraussichtlich noch mehrere Stunden an. Der Bus sowie der Opel müssen von Abschleppunternehmen geborgen und die Straße von den Trümmerteilen gereinigt werden. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

