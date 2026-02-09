PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 17-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitag (06.02.2026) berichtete die Polizei Siegen von einem Verkehrsunfall am Donnerstag (05.02.2026) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Eiserfelder Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6211974).

Das Verkehrskommissariat sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

