Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: 17-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi
Siegen (ots)
Am Freitag (06.02.2026) berichtete die Polizei Siegen von einem Verkehrsunfall am Donnerstag (05.02.2026) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Eiserfelder Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6211974).
Das Verkehrskommissariat sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegengenommen.
