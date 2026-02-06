Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 17-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.02.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Ford über den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Eiserfelder Straße, als von rechts ein 17-Jähriger auf seinem Fahrrad den Parkplatz überquerte. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

