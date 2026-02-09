Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in Hilchenbach - eine Person erliegt ihren schweren Brandverletzungen -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am heutigen Montagmittag (09. Februar) hat die Polizei über die Kreisleitstelle der Feuerwehr Kenntnis über einen vermeintlichen Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Straße "In der Herrenwiese" erhalten.

Vor Ort brachte die eingesetzte Feuerwehr das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Allerdings wurde ein über 50-jähriger Mann bei dem Brand verletzt. In der weiteren Folge erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Derzeit sind Brandermittler der Kriminalpolizei vor Ort. Die Polizei beschlagnahmte den Leichnam. Zu dem genauen Brandgeschehen und der Ursache des Feuers können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Dies ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell