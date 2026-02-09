PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06.02.2026) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gießereistraße in Siegen eingebrochen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht.

Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

