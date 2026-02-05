Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter entwenden mehrere Tonnen Kupferkabel - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.02.2026) wurden mehrere Tonnen Kupferkabel aus einer Firma in der Einheitsstraße in Weidenau entwendet.

Zwischen 0:00 Uhr und 07:30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Firmenhalle verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge könnten zwei Personen mit der Tat in Zusammenhang stehen. Diese werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - ca. 30 - 35 Jahre - ca. 1,70m - kräftige Statur - südeuropäischer Phänotypus - schwarzer Vollbart - schwarze Winterjacke - Jogginghose - weiße Nike Turnschuhe

Person 2:

- männlich - ca. 18 - 21 Jahre - schmale Statur - südeuropäischer Phänotypus - schwarze Haare

Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell