Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Zeugen gesucht

Gefährliches Überholmanöver am Dienstag bei Illerrieden führt zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der K7365 zwischen Illerrieden und Laupheim. Ein dunkler Kombi fuhr in Richtung Illerrieden. In einer langgezogenen Rechtskurve im dortigen Waldstück überholte dieser wohl trotz Gegenverkehrs und schlechten Sichtverhältnissen aufgrund des Nebels. Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin fuhr in Richtung Laupheim. Der bislang Unbekannte kam auf ihrer Spur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts aus. Sie überfuhr den Grünstreifen sowie den Radweg und kam kurz vor dem dortigen Waldrand zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Der Fahrer des dunklen PKW wird gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-West zu melden, da dieser den Unfall gegebenenfalls nicht bemerkt hat. Des Weiteren sucht das Polizeirevier Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden.

++++ 0396579 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell