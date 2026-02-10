Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kaminbrand, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Kaminbrand im Rathaus

Am Dienstagvormittag wurde ein Test des Notstromaggregats im Fellbacher Rathaus durchgeführt. Bei dem Testlauf unter Volllast kam es zu einer Überhitzung. Infolgedessen geriet der Kamin in Brand. Die Feuerwehr Fellbach war im Einsatz und konnte das Feuer zügig löschen. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Sachbeschädigung an PKW

Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag zwischen 08:20 Uhr und 09:00 Uhr die Heckscheibe eines Ford. Das Auto war zur Tatzeit in einem Parkhaus in der Arnoldstraße geparkt. Die unbekannten Vandalen verursachten einen Schaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Schorndorf: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag, gegen 08:15 Uhr war ein 66-jähriger Fahrer eines VW-Kleinbusses auf der Lutherstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hohenstaufenstraße missachtete der 66-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden 37-jährigen BMW-Fahrerin. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Schwaikheim: Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Unfall auf der B14 zwischen den Anschlussstellen Schwaikheim und Winnenden-Süd. Als eine 18-jährige BMW-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, übersah sie den Seat einer 38-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell