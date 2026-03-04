PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - An der Ampel aufgefahren
Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Eine 44-jährige VW-Fahrerin stand an der roten Ampel in der Bergstraße an der Kreuzung zur Friedrich-Pfenning-Straße in Richtung Zang. Vor ihr stand ein 31-jähriger Opel-Fahrer. Als die Ampel grün wurde, fuhr die 44-Jährige direkt los und fuhr auf den Opel auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

++++0400258 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

