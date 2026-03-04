Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Zündelnde Kinder?

Brennende Sträucher und eine Grünfläche musste die Feuerwehr am Dienstag bei Schemmerhofen löschen.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr rückte die Feuerwehr zur Straße Am Sportplatz aus. Denn dort brannte neben einem Radweg entlang der Riß eine Grünfläche. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie vier Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren dort herumblödelten. Kurz darauf stieg Rauch auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der war an zwei Stellen auf einer Freifläche von rund 25 Quadratmetern ausgebrochen. Sträucher und Pampasgras brannten nieder. Ein Schaden ist wohl nicht entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

++++0400526

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell