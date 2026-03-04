Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einem Brand eines leerstehenden Bürogebäudes in der Äußeren Uferstraße. Gegen 02.45 Uhr wurde der Brand mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun die Brandursache. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
