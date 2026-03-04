PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (03.03.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Deutschenbaurstraße. Zwischen 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände aus der Wohnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (01.03.2026), 12.30 Uhr, bis Dienstag (24.02.2026), 09.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Kirche in der Kreutzerstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Kirchengebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

